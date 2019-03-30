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Франция: "желтые жилеты" вышли на протест несмотря на запреты и травмы

Суббота, 30 марта 2019, 12:03

Французские "желтые жилеты" собираются снова 30 марта, чтобы поддержать активистку, раненую в результате конфронтации с полицией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Демонстрантам не мешают запрет протеста и многочисленные травмы за 20 недель демонстраций.

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Протесты пройдут в Париже, Бордо и других городах, чтобы продолжать давление на президента Эммануэля Макрона.

Они также демонстрируют солидарность с Женевье Лягей, 73-летней антиглобалисткой, которая получила травму головы в южном городе Ницце в прошлую субботу. Прокурор сказал, что полицейский толкнул ее.

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