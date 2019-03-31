Авиакатастрофа в Германии: погибла один из самых богатых россиянок, глава S7

Председатель совета директоров российской авиахолдинга "Группа компаний S7" Наталья Филева погибла в воскресенье во время катастрофы малого самолета, выполнявшего рейс из Франции в Германию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Агентство получило подтверждение от российской S7 о том, что пассажиркой самолета, потерпевшего катастрофу в Германии, является именно Филев.

Небольшой самолет Epic-LT, упал на спаржевой поле в воскресенье после обеда при приближении к небольшому аэропорту города Егельсбах в южно-западной части страны. На борту было три человека, включая Филеву. Все они погибли.

Причина катастрофы остается неизвестной. Сообщается, что частный самолет выполнял рейс из Франции.

Активы Филевой по оценке Forbes составляют около $ 600 млн, она входит в пятерку самых богатых россиянок, является бенефициаром и руководителем Группы компаний S7 - главного конкурента Аэрофлота.