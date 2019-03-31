Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции и теряет Стамбул

Ключевая оппозиционная партия Турции CHP побеждает партию власти на выборах мэра столицы, Анкары, и близка к победе в Стамбуле, где разрыв составил несколько голосов.

Об этом, как сообщает корреспондент Европейской правды, свидетельствуют данные электронного подсчета голосов, публикующиеся турецким Центризбиркомом.

Местные выборы в Турции проходили в воскресенье. Главной интригой было то, сможет ли правящая AKP (Партия справедливости и развития, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом) сохранить власть в Анкаре и Стамбуле, которые на протяжении последних 20 лет возглавляли мэры от этой партии.

После подсчета 92% голосов в Анкаре лидером выборов является оппозиционный кандидат Mansur Yavaş, выдвинутый оппозиционной партией CHP (в переводе - Народная республиканская партия), сейчас он получает 50.62% голосов. Его преимущество при подсчете голосов держится уже длительное время; скорее всего именно он возглавит мэрию турецкой столицы. Кандидат от власти отстает на 3,5%, имея 47.20% поддержки.

В Стамбуле тем развернулось очень тесное соперничество между провластным кандидатом, экс-премьером Бинали Йилдиримом с АКР и Экремом Имамоглу с СНС. По официальным данным, после подсчета 98% протоколов первый имеет 48.71% голосов, второй - 48.65%, причем процент оппозиционера последнее время рос.

На фоне таких близких результатов оба кандидата публично объявили о своей победе. Примечательно, что после заявления Йилдирима о его победе ЦИК прекратил обнародовать данные о подсчете голосов. По данным Turkish Minute, после этого оппозиционный кандидат опередил представителя власти, причем разрыв составил всего несколько сотен голосов.

Так, утверждается, что после подсчета 99.69% бюллетеней опозиционный кандидат получил 4.140.186 голосов, провластный: 4.139.971 голосов.