Посол Украины в США призвал Google исправить карты с "российским Крымом"

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по исправлению некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps", - говорится в сообщении.

В официальном письме посол отметил четкую позицию относительно "недопустимости привлечения всемирно известной корпорации поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду, как в случае с изображением Крыма на картах".

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн", - говорится в сообщении.

"Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких же высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международных норм и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов" - отметили в диппредставительстве.

В феврале после встречи председателя комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева с представителем Google Мариной Жунич в компании заверили, что Крым на картах обозначался как украинский по техническим причинам, и что "здесь нет политического подтекста".

Госдума дала Google месяц на исправление ошибки с обозначением Крыма, иначе депутаты обещали обратиться в прокуратуру и Роскомнадзора для применения санкций. В Кремле ожидают, что Google будет указывать оккупированный Крым как российскую территорию.