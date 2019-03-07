МН17: ЕСПЧ сообщил о получении иска от родственников погибших

Европейский суд по правам человека сообщил, что получил иск от родственников погибших в катастрофе рейса МН17, теперь ожидается решение о дате начала рассмотрения.

Об этом рассказал нидерландский адвокат Веру Мева, представляющий интересы родственников погибших, пишет "Укринформ".

"Для нас дело уже началась. Мы подали заявление в конце ноября. С тех пор мы ждем этой даты. Это долгий путь. Рассмотрение дела может длиться от 5 до 7 лет. Единственное, что мы знаем - нам придется долго ждать", - сказал адвокат.

По его словам, существует также вероятность того, что Европейский суд скажет, что нельзя подавать иск напрамую в ЕСПЧ.

Суд может принимать дело к рассмотрению только после того, как были исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, в соответствии с общепризнанными принципами международного права, и прошло шесть месяцев с даты окончательного решения на национальном уровне.

"Мы ожидаем, что сделает Европейский суд. Он должен действовать в соответствии с принятыми нормами: когда вы подали иск против страны - вы должны сначала подавать в самой этой стране. Таким образом, в этом случае мы должы были отправиться в Россию, чтобы жаловаться на Россию. Но мы аргументировали, что это будет неэффективно, так как действия России не соответствуют международному праву", - отметил адвокат.

Он надеется, что суд примет иск к рассмотрению. "Если суд даст разрешение, то судебный процесс начнется, и в этом случае Российская Федерация должна будет ответить на иск. Мы надеемся на это", - говорит Мева.

Нидерланды ведут дипломатические дискуссии с Россией относительно своего утверждения, что Москва должна нести юридическую ответственность за свою роль в катастрофе пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний" над Украиной летом 2014 года.

24 мая международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 объявила, что малазийский "Боинг" был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" с 53-й бригады ПВО ВС РФ, который базируется в российском городе Курск.

В результате Австралия и Нидерланды сказали, что Россия несет ответственность за сбитие пассажирского самолета. Москва отвергает причастность к катастрофе.

Катастрофа самолета Boeing-777 рейса MH17 унесла жизни 283 пассажиров и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии.