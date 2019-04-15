В РФ заявили, что сотрудничество с НАТО полностью остановлено

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью остановили сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Альянса.

Об этом "Европейская правда" сообщает со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, в остановке сотрудничества виноват Североатлантический альянс.

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"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Его не существует", - сказал Грушко.

Нынешнюю ситуацию Грушко сравнил с холодной войной, при этом отметил, что "текущий кризис в отношениях России и НАТО – самый продолжительный в истории".

По его словам, у России и НАТО есть разногласия по ряду принципиальных вопросов, среди которых - нарушение международного права, продвижение сил альянса к границам РФ, развитие военной инфраструктуры на территориях стран-союзниц.

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"НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где благоразумие возьмет верх", - сказал Грушко.

Напомним, практическое сотрудничество НАТО с Россией прекратилось в 2014 году из-за агрессивных действий РФ в Украине. Коммуникация между сторонами продолжалась в рамках заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.