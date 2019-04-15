В РФ заявили, что сотрудничество с НАТО полностью остановлено
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что Россия и НАТО полностью остановили сотрудничество по гражданским и военным направлениям по инициативе Альянса.
Об этом "Европейская правда" сообщает со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, в остановке сотрудничества виноват Североатлантический альянс.
"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Его не существует", - сказал Грушко.
Нынешнюю ситуацию Грушко сравнил с холодной войной, при этом отметил, что "текущий кризис в отношениях России и НАТО – самый продолжительный в истории".
По его словам, у России и НАТО есть разногласия по ряду принципиальных вопросов, среди которых - нарушение международного права, продвижение сил альянса к границам РФ, развитие военной инфраструктуры на территориях стран-союзниц.
"НАТО зашла слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где благоразумие возьмет верх", - сказал Грушко.
Напомним, практическое сотрудничество НАТО с Россией прекратилось в 2014 году из-за агрессивных действий РФ в Украине. Коммуникация между сторонами продолжалась в рамках заседаний Совета Россия-НАТО на уровне послов.