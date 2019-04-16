В России норвежца, обвиняемого в шпионаже, осудили на 14 лет

Московский суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс".

Отбывать наказание норвежец будет в исправительной колонии строгого режима.

Суд огласил лишь вступительную и резолютивную части приговора, поскольку дело норвежца имеет гриф "совершенно секретно" и рассматривалось в закрытом режиме.

Процесс в отношении Берга начался в московском городском суде 2 апреля.

Норвежец Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года у московского отеля. На следующий день Лефортовский суд Москвы санкционировал его арест.

По мнению прокуратуры РФ, Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение. В частности, он якобы собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Берг все обвинения против него отрицал.