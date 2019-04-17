Украина вышла из соглашения в рамках СНГ по стандартизации вооружения

Кабинет министров Украины 17 апреля приостановил для Украины действие соглашения от 1995 года, направленной на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, передает "Европейская правда".

В ведомстве говорят, что соглашение не имеет практической реализации в Украине, поскольку стандартизирует вооружение под советские ГОСТы в то время, когда они "ликвидированы на 90%". Сейчас стандартизация вооружения и военной техники должна происходить в соответствии с документами НАТО.

Согласно решению правительства, Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке сообщит Исполнительному комитету Содружества независимых государств о прекращении для Украины действия Соглашения и Протокола.

Напомним, 30 января правительство одобрило Годовую национальную программу Украина-НАТО. Программа представляет собой план стратегических реформ и других мероприятий, необходимых для обеспечения эффективной, целенаправленной и системной подготовки Украины к членству в НАТО.