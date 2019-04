Нотр-Дам: начались работы по укреплению пострадавших элементов собора

Французские специалисты начали работы по укреплению нескольких элементов Собора Парижской Богоматери, которые могут обрушиться в результате пожара.

Как сообщает "Европейская правда", видео работ распространило агентство AFP.

На кадрах можно увидеть, как рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама, одного из нескольких ключевых элементов, которые пострадали из-за пожара.

VIDEO: Work begins to strengthen the gables of Notre-Dame's northern transverse, one of several strategic points weakened by a blaze which threatened to destroy the cathedral pic.twitter.com/gGVQZ47AHY