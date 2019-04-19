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Нотр-Дам: начались работы по укреплению пострадавших элементов собора

Пятница, 19 апреля 2019, 13:58

Французские специалисты начали работы по укреплению нескольких элементов Собора Парижской Богоматери, которые могут обрушиться в результате пожара.

Как сообщает "Европейская правда", видео работ распространило агентство AFP.

На кадрах можно увидеть, как рабочие устанавливают конструкцию для укрепления фронтона северного поперечного нефа Нотр-Дама, одного из нескольких ключевых элементов, которые пострадали из-за пожара.

Треугольный элемент, длиной около 15 метров и весом несколько тонн, больше не поддерживается опорными балками крыши, и его падение приведет к обрушению части северного фасада.

Напомним, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в той части здания, которая находилась на реконструкции.

Во вторник французским пожарным удалось полностью ликвидировать пожар в Соборе Парижской Богоматери, который начался в понедельник вечером.

Пожарные смогли сохранить 850-летнюю основную каменную конструкцию готического здания, включая две башни, но шпиль и крыша полностью сгорели и обрушились.

Из собора удалось спасти часть святынь, в том числе терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

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