У Зеленского рассказали о еще одном телефонном разговоре - с Макроном

Победитель президентских выборов в Украине сообщил о своем телефонном разговоре с еще одним зарубежным лидером.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На официальной фейсбук-странице политика сообщается о его телефонных переговорах с Эммануэлем Макроном. Зеленский заявил, что Макрон поздравил его с победой на выборах.

"Моя искренняя благодарность президенту Французской республики Эммануэлю Макрона за его приветствие и поддержку", - написал Зеленский по-французски и в укороченном варианте – на украинском.

Необходимо отметить, что в официальных сообщениях Елисейского дворца пока не сообщается о таком разговоре и его подробностях, однако посол Франции в Украине Изабель Дюмон подтвердила факт разговора.

Как известно, Макрон стал первым западным лидером, который провел встречу с Зеленским. Детальнее об этом - в статье Предвыборные смотрины: как Зеленский попал к Макрону и что изменили встречи в Париже.