В правительстве утвердили первые защищенные названия для ряда украинских продуктов

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины утвердило перечень приоритетных географических указаний, над регистрацией которых будет работать проект "Географические указания в Украине", финансируемый Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась с 2026 года отказаться от использования защищенных географических указаний для продуктов отечественного производства.

Первыми украинскими продуктами с географическими указаниями (приведены рабочие названия) будут:

• вино - защищенное название происхождения "Шабський"

• вино - защищенное название происхождения "Ялпуг"

• сыр - защищенное название происхождения "Гуцульська овеча бриндзя"

• арбуз - защищенное название происхождения "Херсонський кавун"

• черешня - защищенное название происхождения "Мелітопольська черешня"

• мед - защищенное географическое указание "Карпатський мед"

• вино - защищенное географическое указание "Закарпаття"

• вино - защищенное географическое указание "Білгород-Дністровський"

"Географические указания в Украине" - финансируемый Европейским Союзом проект, который реализуется в течение 2017-2020 годов. Он призван помочь Украине разработать систему обозначения товаров со свойствами и репутацией, обусловленными преимущественно местом происхождения.