Порошенко объявил конкурс на отбор кандидатур судей от Украины в ЕСПЧ

Президент Петр Порошенко 4 апреля подписал указ о конкурсе по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт президента.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019-го истекает срок полномочий судьи от Украины в Страсбурге, которой сейчас Анна Юдковская.

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Для того чтобы вовремя заменить ее новым судьей, в январе сессия ПАСЕ должна была рассмотреть кандидатуры, однако дедлайн для представления кандидатур от Украины истек 6 декабря.

Согласно указу, в конкурсную комиссию по отбору кандидатов для избрания судьей Европейского суда по правам человека от Украины вошли:

Довидас Виткаускас - руководитель проекта Европейского Союза "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине (ПРАВО)".

Короткий Тимур Робертович - профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета "Одесская юридическая академия", кандидат юридических наук.

Кузнецова Наталья Семеновна - академик-секретарь отделения гражданско-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины, академик Национальной академии правовых наук Украины, доктор юридических наук, профессор.

Микиевич Михаил Николаевич - заведующий кафедрой европейского права Львовского национального университета имени Ивана Франко, доктор юридических наук, профессор.

Сыроед Татьяна Леонидовна - профессор кафедры конституционного, муниципального и международного права юридического факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, доктор юридических наук.

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