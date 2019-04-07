Премьер Британии заявила о риске, что Brexit вообще не состоится

Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что у страны есть выбор: выйти с ЕС по соглашению или вообще не выходить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Мэй.

"Поскольку парламент четко дал понять, что остановит выход без соглашения, мы имеем острый выбор: оставить Европейский Союз с соглашением или вообще его не оставлять" - утверждает премьер Британии.

Мэй отметила, что после того как сделала все от нее зависящее, чтобы убедить свою партию и ее партнеров Демократическую юнионистскую партию поддержать соглашение с Брюсселем она была вынуждена прибегнуть к новому подходу и договариваться с лейбористами.

" У нас нет другого выбора, кроме как договариваться в парламенте", - сказала она.

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"Референдум не был борьбой партийных линий и люди, с которыми я общаюсь, говорят, которая ожидают от политиков совместной работы ради национальных интересов", - отметила премьер.

Она подчеркнула, что любые промедления с Brexit увеличивают риск того, что страна останется в Евросоюзе.

Ранее на этой неделе Мэй попросила об отсрочке Brexit до 30 июня, но Европейский Совет рассматривает возможность гораздо более длительного, 12-месячного продления, которое может быть сокращено в случае необходимости.