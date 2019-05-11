Мальта спасла 85 мигрантов из тонущей лодки

Мальтийский патрульный корабль спас группу из 85 мигрантов поздно вечером в пятницу и доставит их на Мальту в субботу утром, заявили Вооруженные силы страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Мигранты, скорее всего, из Северной и Восточной Африки, находились в тонущей деревянной лодке, рассказывают в армии.

Мальта возглавила усилия ЕС по распределению между несколькими государствами-членами мигрантов, которых спасают в Средиземном море, после того, как Италия отказались принимать спасательные корабли.

Мальта приняла 108 мигрантов в марте, после того, как ее солдаты штурмовали небольшой танкер, который, по словам властей, был захвачен тремя подростками, одним из Кот-д'Ивуара и двумя из Гвинеи. Они, после того как их спасли, требовали высадки на Мальте, а не возврата назад в Ливию.

Теперь они находятся в мальтийской тюрьме для несовершеннолетних в ожидании суда. Они не признали себя виновными.

Другую группу из 87 мигрантов также спасло мальтийское патрульное судно и привезли их на Мальту позже в марте.