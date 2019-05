Министры ЕС, вероятно, не примут декларацию после встречи "Восточного партнерства" - СМИ

По итогам юбилейного саммита "Восточного партнерства" министры иностранных дел стран ЕС, возможно, не будут принимать декларацию из-за сопротивления Азербайджана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Послы ЕС встречаются сегодня утром перед встречей министров иностранных дел для обсуждения декларации саммита "Восточного партнерства". Похоже, что статус документа будет понижен до так называемого заявления председателя, поскольку Азербайджан недоволен этим текстом", - написал Джозвяк.

EU ambassadors are meeting this morning ahead of the foreign ministers meeting to discuss the #EaP declaration. Seems like it will be downgraded to a so-called chairman’s statement as #Azerbaijan is unhappy about the text. #Ukraine #Georgia #Armenia #Belarus #Moldova