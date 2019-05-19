Британию на инаугурации Зеленского представит министр по делам ООН, Чехию - спикер Сената

Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в посольстве Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

We appreciate the UK Government decision to send @foreignoffice Senior Minister @tariqahmadbt to #Ukraine for President @ZelenskyyUa inauguration on May 20, 2019. — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 19 травня 2019 р.

Чехию на церемонии инаугурации Зеленского предстит председатель Сената Ярослав Кубера.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Чеську Республіку на завтрашній церемонії інавгурації Президента України представлятиме Голова Сенату (верхньої палати) Парламенту Ярослав Кубера. За протокольною ієрархією - це друга посадова особа в державі. — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 19 травня 2019 р.

Ранее сообщалось, что администрацию президента Соединенных Штатов отправит на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри.