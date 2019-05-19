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Британию на инаугурации Зеленского представит министр по делам ООН, Чехию - спикер Сената

Воскресенье, 19 мая 2019, 12:58

Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в посольстве Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Чехию на церемонии инаугурации Зеленского предстит председатель Сената Ярослав Кубера.

"Чешскую Республику на завтрашней церемонии инаугурации президента Украины будет представлять Председатель Сената (верхней палаты) парламента Ярослав Кубера. По протокольной иерархии - это второе должностное лицо в государстве", - написал в Twitter посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Ранее сообщалось, что администрацию президента Соединенных Штатов отправит на инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского делегацию во главе с министром энергетики Риком Перри.

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