Британию на инаугурации Зеленского представит министр по делам ООН, Чехию - спикер Сената

Великобританию на церемонии инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского будет представлять министр по делам Содружества и ООН Тарик Ахмад, лорд Уимблдон.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в посольстве Украины в Лондоне.

"Мы благодарны за решения правительства Великобритании отправить старшего министра Тарика Ахмада в Украину на инаугурацию президента Владимира Зеленского 20 мая 2019года", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

We appreciate the UK Government decision to send @foreignoffice Senior Minister @tariqahmadbt to #Ukraine for President @ZelenskyyUa inauguration on May 20, 2019.