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Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Понедельник, 20 мая 2019, 09:07

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца" и призвал Тегеран никогда не угрожать его стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если Иран хочет воевать, то это станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - заявил Трамп в Twitter.

На прошлой неделе представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.

Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.

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Трамп Иран
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