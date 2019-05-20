Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца" и призвал Тегеран никогда не угрожать его стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если Иран хочет воевать, то это станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - заявил Трамп в Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 травня 2019 р.

На прошлой неделе представители правительства США заявили, что Иран мобилизовал группы в Ираке и Сирии для нападения на американцев. Поэтому на прошлой неделе США направили шесть военных кораблей, систему ПРО и морскую пехоту в Персидский залив и Аравийское море.

Ранее Иран объявил, что прекращает соблюдать часть ограничений по своей ядерной программе, и пригрозил усилить ядерную деятельность, если страны-участницы ядерного соглашения не защитят Тегеран от санкций США.