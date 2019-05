Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "наступлением конца" и призвал Тегеран никогда не угрожать его стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Если Иран хочет воевать, то это станет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам", - заявил Трамп в Twitter.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!