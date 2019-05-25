В Средиземном море спасены 2 лодки с 216 мигрантами
Суббота, 25 мая 2019, 13:17
Патрульный корабль мальтийских вооруженных сил подобрал в Средиземном море 216 мигрантов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Патрульный катер обнаружил лодку с мигрантами тонущего, к югу от Мальты. Подобрав их, катер вскоре обнаружил еще одну лодку.
Все спасенные мигранты сейчас находятся на Мальте. Среди них по крайней мере одна беременная женщина и дети. Национальность мигрантов не сообщается.
Сообщается, что улучшение погодных условий должно привести к увеличению количества мигрантов, которые пытаются пересечь Середземное море. Накануне ливийская береговая охрана заявила, что задержала 290 мигрантов, пытавшихся выйти в море на надувных плотах.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua