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В Средиземном море спасены 2 лодки с 216 мигрантами

Суббота, 25 мая 2019, 13:17

Патрульный корабль мальтийских вооруженных сил подобрал в Средиземном море 216 мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Патрульный катер обнаружил лодку с мигрантами тонущего, к югу от Мальты. Подобрав их, катер вскоре обнаружил еще одну лодку.

Все спасенные мигранты сейчас находятся на Мальте. Среди них по крайней мере одна беременная женщина и дети. Национальность мигрантов не сообщается.

Сообщается, что улучшение погодных условий должно привести к увеличению количества мигрантов, которые пытаются пересечь Середземное море. Накануне ливийская береговая охрана заявила, что задержала 290 мигрантов, пытавшихся выйти в море на надувных плотах.

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Мальта мигранты
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