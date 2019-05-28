Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове
Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косова "ворвалась" в Северное Косово и провела несколько арестов.
В связи с этим президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность.
Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было.
Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.
Сербия потеряла контроль над Косовом после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию о независимости Косова 2008 года.