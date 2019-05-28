Сербия привела войска в полную боеготовность после арестов в Косове

Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Государственное телевидение Сербии сообщило во вторник, что специальная полиция Косова "ворвалась" в Северное Косово и провела несколько арестов.

В связи с этим президент Сербии приказал привести войска в полную боеготовность.

Никаких подтверждений полицейской акции со стороны Приштины получено не было.

Читайте также Косово не пустило представителя правительства Сербии

Официальный представитель сербского правительства Марко Джурич заявил, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова и представляют собой не только угрозу стабильности, но и прямую угрозу миру.

Сербия потеряла контроль над Косовом после вмешательства НАТО в 1999 году. Белград не признает декларацию о независимости Косова 2008 года.