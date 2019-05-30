Шотландия проведет второй референдум о независимости

Правительство Шотландии опубликовало законопроект о проведении второго референдума о независимости до 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Рамочный законопроект опубликован после того, как Национальная партия Шотландии (SNP) получила рекордных три депутата Европарламента и наибольшую поддержку на выборах в Европарламент на уровне 38%.

В законопроекте о референдуме не указана дата, вопрос или период референдума, которые будут установлены вторичным законодательством.

Лидер SNP Никола Стерджен заявила, что повторное голосование до 2021 года даст Шотландии "возможность выбрать независимую европейскую нацию, а не навязывать нам будущее с Brexit".

Напомним, первый референдум о независимости Шотландии от Великобритании прошел в 2014 году. Тогда 55% населения выступили против такого шага.

В то же время на референдуме о выходе Британии из ЕС 62% шотландцев ответили отрицательно.