6 мая в Литве началось досрочное голосование на президентских выборах и на референдуме в связи с поправками в статьи конституции о сокращении количества членов Сейма и расширении института двойного гражданства.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет 15min.lt.

Досрочное голосование продлится с 6 по 10 мая. Голосовать можно с 8 до 20 часов во всех муниципалитиетах.

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В день выборов, 12 мая, избиратели могут голосовать только на своих участках.

В случае необходимости второй тур состоится 26 мая, вместе с выборами в Европарламент.

По одному из последних опросов, на первое место в президентской гонке поднялась Ингрида Шимоните - 26,2% (в марте 24,8%), вторым идет Гитанас Науседа - 24,6% (27,9%),