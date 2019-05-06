Фриланд планирует встретиться с Порошенко и Зеленским на этой неделе в Киеве
Понедельник, 6 мая 2019, 11:17
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд планирует посетить Украину на этой неделе.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Інтерфакс-Україна".
"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сказал он.
По словам министра, планируются встречи Фриланд с действующим президентом Украины Петром Порошенко и избранным главой государства Владимиром Зеленским.
Также у министра иностранных дел Канады пройдут встречи в МИД Украины и в украинском парламенте, в частности с председателем Верховной рады Андреем Парубием, а также с представителями гражданского общества.
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