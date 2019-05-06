В Латвии подорвалась на мине группа албанских военных, погибла офицер

В Латвии в результате взрыва мины погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Albanian Daily News.

"В Латвии подорвалась на мине и погибла лейтенант вооруженных сил Албании Зарифе Хасанай. Двое других военных, майор Клодиан Тануши и сержант Юлиан Капаж, получили ранения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что албанские военные находились в Латвии в качестве представителей батальонной группы НАТО.

О деталях инцидента не сообщается.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семье погибшей и пожелал выздоровления пострадавшим.

"Латвия очень благодарна нашему союзнику Албании за ее вклад в миссию НАТО, это очень печальный момент для всех нас", - заявил министр.

На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО.