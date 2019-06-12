Макрон назвал условие для "динамического восстановления" отношений с РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за "динамическое восстановление" отношений Европы и России.

Об этом он заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, от усилий Москвы по реализации Минских соглашений и прекращения конфликта на Донбассе зависит, будет ли формат G7 расширен снова к G8 за счет членства России.

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"Я думаю, что если не будет прогресса в минском процессе, реформирования G8 быть не может", - сказал Макрон.

"Должен быть стратегический диалог с Россией, и должно быть динамическое обновление. Поэтому в ближайшие недели я буду иметь длительное, глубокое, стратегическое обсуждение с Владимиром Путиным в качестве президента Франции, так и президента G7, чтобы иметь возможность снова открыть это", - отметил он, имея ввиду саммит G20 в конце июня в Осаке.

Говоря об аннексии Крыма, он подчеркнул, что Европа не может закрывать глаза на "военный жест" со стороны Москвы.