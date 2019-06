ЕС призвал РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму татар

Европейский союз ожидает от России освобождения всех задержанных в оккупированном Крыму татар, в том числе, задержанных на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

"Сообщается об очередных обысках и задержаниях Россией крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно задержаные граждане Украины будут незамедлительно освобождены", - написала Косьянчич в Twitter.

Reports of another round of searches and arrests of Crimean Tatars by #Russia in the illegally annexed Peninsula. We expect all illegally detained Ukrainians to be released without delay. https://t.co/inf8bM7FPP