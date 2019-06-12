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ЕС призвал РФ освободить задержанных в оккупированном Крыму татар

Среда, 12 июня 2019, 18:46

Европейский союз ожидает от России освобождения всех задержанных в оккупированном Крыму татар, в том числе, задержанных на прошлой неделе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич.

"Сообщается об очередных обысках и задержаниях Россией крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Мы ожидаем, что все незаконно задержаные граждане Украины будут незамедлительно освобождены", - написала Косьянчич в Twitter.

Накануне посольство США в Украине призвало российские власти в оккупированном Крыму прекратить аресты крымских татар.

Напомним, после обысков в домах крымских татар в оккупированных Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах задержаны восемь человек.

ФСБ России заявила, что обыски касаются уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

27 марта 2019 года российские оккупанты провели не менее 25 обысков в помещениях крымскотатарских активистов якобы по делу "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Арестовали не менее 20 человек и взяли под стражу до 15 мая.

Европейский Союз призвал Россию прекратить произвольные обыски в домах крымских татар и гарантирует соблюдение основополагающих прав на территории незаконно аннексированного полуострова.

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