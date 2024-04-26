Байден заявил, что планирует идти на дебаты с Трампом

Президент США Джо Байден заявил в пятницу, что примет участие в дебатах с будущим кандидатом в президенты от республиканцев Дональдом Трампом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Это заявление стало самым четким высказыванием Байдена относительно перспективы президентских дебатов накануне выборов, которые состоятся в ноябре этого года.

"Я буду (дебатировать). Я не знаю, когда. Я буду рад с ним дебатировать", – сказал он в интервью телеведущему Говарду Стерну.

Реклама:

Ранее в этом месяце советники кампании Трампа направили письмо в независимую комиссию, которая обычно санкционирует такие мероприятия, с призывом ускорить график дебатов, а также провести больше, чем три раунда дебатов, и начать их в начале предвыборного цикла.

В то же время более десяти ведущих американских новостных организаций также призвали кандидатов публично взять на себя обязательства пойти на дебаты.

Как отмечает Reuters, в лагере Байдена обеспокоены тем, что Трамп не будет придерживаться правил, установленных комиссией, а некоторые советники президента говорят, что не хотели бы продвигать конкурента, когда на одной сцене с ним окажется действующий глава Белого дома.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, проведенному в начале этого месяца, Байден имеет преимущество в поддержке среди зарегистрированных избирателей в 41% против 37% у Трампа.

В марте президент США Джо Байден и бывший глава Белого дома Дональд Трамп получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от Демократической и Республиканской партий соответственно.

Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты после того, как отказался дебатировать со своими республиканскими оппонентами во время праймериз.

В ответ президент США отказался обещать, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента.

Перед этим Байден призвал сторонников бывшей конкурентки Трампа на праймериз Никки Гейли поддержать его на выборах.