СМИ: Эрдоган отложил визит к Байдену

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил запланированную поездку в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме 9 мая.

Как пишет "Европейская правда", об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщил высокопоставленный чиновник.

По его словам, Турция решила отложить визит, а задержка с визитом связана с изменением в графике Эрдогана.

Хотя представитель Белого дома заявил, что встреча президентов не анонсировалась, официальные представители обеих стран в частных разговорах подтвердили агентству, что визит планируется.

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Собеседник Bloomberg отметил, не уточняя деталей, что Анкара и Вашингтон обсудят новую дату визита Эрдогана.

В то же время американские чиновники на условиях анонимности подтвердили, что турецкая сторона отменила визит, но Эрдоган, возможно, захочет приехать в более удобное время позже.

Обе страны подтвердили планы до следующего года совместно производить 155-мм артиллерийские снаряды, которые крайне необходимы Киеву.

Ранее СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 мая отправится с официальным визитом в США.

Перед этим чиновники США и Турции обсудили в Анкаре вопросы улучшения безопасности и энергетических связей в рамках стремлений восстановить отношения.

По данным СМИ, Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для увеличения производства артиллерийских боеприпасов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Перед этим в Пентагоне заявили, что в настоящее время возвращение Турции в программу по производству истребителей F-35 не обсуждается.