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В МИД призвали НАТО развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря

Пятница, 14 июня 2019, 18:55

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок призвал Североатлантический альянс развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря.

Об этом он сказал во время встречи с помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Патриком Тернером, сообщает "Европейская правда".

"НАТО должно развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря, а Украина готова поддержать этот проект", - написал Божок в Twitter по итогам разговора с Тернером на полях Черноморско-Балканского форума в Констанце (Румыния).

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в июле в Черном море пройдут учения при участии Украины.

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