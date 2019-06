В МИД призвали НАТО развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок призвал Североатлантический альянс развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря.

Об этом он сказал во время встречи с помощником генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Патриком Тернером, сообщает "Европейская правда".

"НАТО должно развить стратегические способности сдерживания в регионе Черного моря, а Украина готова поддержать этот проект", - написал Божок в Twitter по итогам разговора с Тернером на полях Черноморско-Балканского форума в Констанце (Румыния).

#NATO should develop strategic deterrence capabilities in the #BlackSea region and #Ukraine is ready to back up these efforts - stressed that to NATO ASG DPP Patrik Turner on the margins of #BSBSF2019 pic.twitter.com/2hyEFR3NNu