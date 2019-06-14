Майя Санду обещает судебное преследование бывшего "хозяина Молдовы"

Премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что лидер Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк ответит за свои действия по закону.

Об этом она заявила на брифинге 14 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

"Скоро независимая юстиция накажет гражданина Плахотнюка, и тех, кто нарушил закон, подчиняясь ему напрямую", — заявила Санду.

Она также требует, чтобы руководство Демпартии уволило входы в госучреждения, отказалось от манифестаций,чтобы избежать конфликтов, и перестало терроризировать чиновников. Санду надеется, что демократы приняли обдуманное решение, а не "ловушку, чтобы выиграть время".

Кроме того, Майя Санду потребовала, чтобы Конституционный суд пересмотрел свое решение и ушел в отставку в полном составе.

Напомним, 14 июня заместитель председателя Демпартии Владимир Чеботарь сообщил, что все правительство Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. "С сегодняшнего дня премьер-министр и министры уходят в отставку. Это сигнал, что Демпартия не держится за власть", — заявил он.