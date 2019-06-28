Мэй требует от Путина освобождения пленных моряков и деэскалации на Донбассе

Британская премьер Тереза Мэй заявила Владимиру Путину в пятницу, что Россия должна прекратить свою дестабилизирующую деятельность и напомнила о требовании освободить пленных украинских моряков.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель Даунинг Стрит по итогам переговоров Путина и Мэй на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке.

"Она сказала президенту, что нормализация наших двусторонних отношений не произойдет, пока Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам", - заявил представитель британского правительства.

Он напомнил о враждебном вмешательства РФ во внутренние дела других стран, российской дезинформации и кибератаках.

Мэй также отдельно обсудила с Путиным вопрос Украины и захваченных украинских моряков.

"Она также отметила, что действия России в Украине вызывают глубокую обеспокоенность, и для достижения прогресса необходимо осуществить деэскалацию конфликта и освободить 24 украинских военнослужащих, суда которых были силой захвачены в Черном море", - отметил представитель.

Встреча Мэй и Путина стала первой двусторонней встречей лидеров после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй напомнила президенту РФ, что у Британии есть неопровержимые доказательства того, что за этим нападением стояла Россия.

Как ранее сообщала "Европейская правда" со ссылкой на источники, между Западом и Россией еще до вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского существовал непубличный план, по которому освобождение пленных украинских моряков и возвращение кораблей должно было быть частью более широкой договоренности.

По плану, Запад должен был вернуть России полномочия в ПАСЕ без даже малейших исключений. Россия в ответ - найти схему освобождения моряков, а также допустить в Крым мониторинговую миссию Совета Европы.