Во Франции рекордная жара - 44,3 градуса по Цельсию

В южной части Франции в пятницу зафиксирован рекорд самой высокой температуры за всю историю метеонаблюдений - 44,3 градуса по Цельсию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Температурный рекорд установлен в коммуне Карпантра в южном департаменте Воклюз.

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До сих пор рекордным показателем считалась температура 44,1 градуса по Цельсию, которую зафиксировали 12 августа 2003 года в провинции Гар, тоже на юге страны. Тогда во время жары погибли тысячи людей.

Метеорологическая служба Франции выдала беспрецедентное "красное предупреждение" для четырех областей. Все они расположены на юге, но большая часть страны остается на "оранжевом уровне" тревоги, втором высшем.

Напомним, Франция уже закрыла десятки школ из-за жары на фоне ожиданий повышения температуры.