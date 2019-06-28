Генуэзский мост, где погибли 43 человека, снесли за несколько секунд

В итальянском городе Генуя взорвали остатки моста Моранди, в результате обвала которого почти год назад погибли 43 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

На опорах моста, а также дорожном полотне, что уцелело после обвала, эксперты установили взрывчатку. Во избежание распространения пыли, вокруг зоны взрыва разместили системы полива.

Перед контролируемым взрывом тысячи людей в этом районе, в частности, жителей соседних домов, эвакуировали.

О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста длился буквально несколько секунд.





Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.