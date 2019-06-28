Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Генуэзский мост, где погибли 43 человека, снесли за несколько секунд

Кремль готовит приглашение Трампу на День победы

Мэй требует от Путина освобождения пленных моряков и деэскалации на Донбассе

Возвращение России в ПАСЕ вошло в пакет с освобождением моряков - источники






Генуэзский мост, где погибли 43 человека, снесли за несколько секунд

Пятница, 28 июня 2019, 17:59

В итальянском городе Генуя взорвали остатки моста Моранди, в результате обвала которого почти год назад погибли 43 человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на итальянское агентство ANSA.

На опорах моста, а также дорожном полотне, что уцелело после обвала, эксперты установили взрывчатку. Во избежание распространения пыли, вокруг зоны взрыва разместили системы полива.

 
 

Перед контролируемым взрывом тысячи людей в этом районе, в частности, жителей соседних домов, эвакуировали.

О начале операции предупредила сирена. Снос остатков моста длился буквально несколько секунд.


Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными рельсами и рекой Польчевера.

Обрушение автомобильного моста в Генуе, вероятно, произошло из-за "ряда причин", а не только из-за разрушения стальных канатов.

Операция по поиску погибших под завалами автомобильного моста в Генуе завершилась 19 августа, официальное число погибших достигло 43.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua