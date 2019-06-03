Czech Airlines возобновила выполнение рейсов Одесса-Прага
Понедельник, 3 июня 2019, 14:27
С 30 мая авиакомпания Czech Airlines возобновила полеты по маршруту Прага-Одесса-Прага.
Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится на странице Международного аэропорта Одессы в Facebook.
Летать в чешскую столицу можно будет до четырех раз в неделю. Из Одессы воздушное судно будет отправляться по вторникам и пятницам.
С 18 июня - также по понедельникам, а со 2 июля - четверг. Время вылета - 5:00 по местному времени.
Стоимость билета в одну сторону составляет от 2,7 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua