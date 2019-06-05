Вице-премьер о визите Зеленского в Брюссель: из ЕС поступили неопровержимые сигналы о поддержке

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, которая находится в составе украинской делегации во время первого визита президента Зеленского в Брюссель, поделилась результатами встреч главы государства с еврочиновниками.

Как сообщает "Европейская правда", Климпуш-Цинцадзе отметила, что руководители институтов ЕС и НАТО выразили неоспоримые сигналы о дальнейшей поддержке Украины на пути реформ и в борьбе против агрессии Российской Федерации.

"Встреча с главой Еврокомиссии была дружественной, говорили о дальнейшем сотрудничестве и поддержке серьезных трансформаций со стороны с ЕС. Дан большой кредит доверия новому президенту Украины. Его надо оправдать", - сообщила вице-премьер в Facebook.

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От генсека НАТО украинская делегация услышала заверения о том, что Альянс и в дальнейшем готов оказывать политическую поддержку, финансовую и техническую помощь в проведении реформ в секторе безопасности и обороны, приближении Украины к НАТО, а также в проведении учений наших военных.

В то же время Йенс Столтенберг особо подчеркнул необходимость выполнения закона о нацбезопасности, что Владимир Зеленский в ответ назвал своим приоритетом на посту президента.

На заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов все страны-члены Альянса были единодушны в поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, отметила Климпуш-Цинцадзе.

"Мы получили признание большой работы, которая была проведена Украиной за последние годы, а также четко услышали от партнеров высокие ожидания относительно продолжения курса реформ. Важно дальнейшее содержательное наполнение", - сообщила она.

Также, по ее словам, польско-украинский диалог на уровне президентов состоялся в позитивной атмосфере, однако результативность переговоров и решение сложных вопросов общей повестки дня будет определять дальнейшая работа.

"Главный вывод первого дня - новый президент подтверждает неизменность курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - подытожила Климпуш-Цинцадзе.