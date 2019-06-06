Папа Римский встретится с Путиным в Ватикане, будут говорить об Украине

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Я могу подтвердить, что Святейший Отец примет президента России Владимира Путина в Ватикане 4 июля", - сказал официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти.

Ранее Кремль подтвердил, что Путин должен посетить Италию, но ничего не сказал о дате визита и планах президента встретиться с Папой Франциском.

Аргентинское агентство Tеlam накануне сообщило, что основными темами переговоров станет текущая ситуация в Украине и на Ближнем Востоке.

По данным СМИ, они обсудят выдвинутые Москвой претензии в адрес украинских греко-католиков, которые, по мнению Московского патриархата, поддерживают "раскол" в православном мире. Однако издание сообщало, что встреча назначена на 5 июля.

Это будет вторая встреча Путина с Папой Римским за последние четыре года, предыдущая была 10 июня 2015 года. На нее Путин опоздал на час, объяснив задержку пробками в Милане и Риме и "длительными переговорами" с премьером Италии.

На следующий день после встречи с Путиным Папа Франциск проведет переговоры с руководителями Украинской греко-католической церкви для обсуждения ситуации в Украине. Эта встреча была анонсирована еще в начале мая.