На Кипре упала ракета, вероятно, выпущенная с территории Сирии

На Кипре в понедельник утром недалеко от столицы Никосии упала ракета, которая, вероятно, сбилась с курса, в результате взрыва пострадавших нет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой Cyprus Mail.

Падение произошло около часа ночи примерно в 20 км к северо-востоку от Никосии на территории Северного Кипра, признанного только Турцией. Ракета упала и взорвалась на холме, после чего начался пожар.

Лидер киприотов-турок Мустафа Акынджи связал инцидент с военными операциями на Ближнем Востоке, но военные пока проводят расследование и официально не объявляли принадлежность ракеты.

Кипр расположен близко к Сирии, а израильские военные самолеты минувшей ночью нанесли ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хомс и в окрестностях Дамаска.

Если подтвердится, что ракета была выпущена во время этой операции, это будет первый случай, когда остров оказался под перекрестным огнем военных операций на Ближнем Востоке.

Военный аналитик греков-киприотов Андреас Пентарас заявил, что обломки могут принадлежать российской ракете С-200, такие состоят на вооружении сирийской армии.