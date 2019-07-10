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В Литве заблокируют сайт пропагандистского агентства Sputnik

Среда, 10 июля 2019, 17:50

Литовская комиссия по теле - и радиовещанию решила заблокировать в Литве сайт российского информационного агентства Sputnik.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на литовскую телерадиокомпания LRT.

Комиссия обратится в суд с требованием обязать интернет-провайдеров исключить возможность доступа к порталу sputniknews.lt.

Сайт агентства заблокируют из-за нарушения ею авторских прав.

Речь идет о несанкционированной публикацией Sputnik публикаций Литовского национального языкового бюллетеня телерадиокомпании LRT. LRT обратился в комиссию с соответствующей жалобой 3 июля.

До этого телерадиокомпания просила удалить несанкционированный публично размещенный контент, защищенный авторским правом, но он так и остался общедоступным.

На момент обращения LRT агентством опубликовано 1464 статьи.

Решение вступит в силу, если его утвердит Вильнюсский окружной административный суд.

Ранее заблокировать сайт Sputnik призвали депутаты от партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" Лаурbнас Касчюнас и Аудронюс Ажубалис. 18 июня они заявили, что материалы агентства "искажают реальность".

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