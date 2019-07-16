Полиция Италии не нашла доказательств об "украинской группе", хотевшей убить Сальвини - СМИ

Следственные органы Италии не нашли подтверждений информации о том, что некая украинская группа угрожала жизни министра внутренних дел и вице-премьера Маттео Сальвини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

По данным издания, расследование, которое привело к обнаружению арсенала оружия в Италии, началось с информации, полученной от бывшего секретного агента КГБ, который сообщил о подготовке террористического акта против Сальвини некими украинскими националистами.

"Однако, полиция не нашла никаких доказательств этой информации, но было решено следить за деятельностью некоторых итальянцев, которые принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе", - пишет издание.

Именно после этой слежки были обнаружены контакты между одним из боевиков и экспертом по оружию, который предложил покупку от имени третьей стороны.

Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин на своей странице в Facebook также сообщил, что не получил от представителей соответствующих структур подтверждения существования такой группы украинских граждан.

Напомним, вице-премьер Италии и глава МВД Маттео Сальвини заявил, что его хотела убить "украинская группа".