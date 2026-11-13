Главы МИД Украины и Молдовы согласовали позиции относительно продвижения на пути в ЕС

Главы министерств иностранных дел Украины и Молдовы – Андрей Сибига и Михай Попшой – провели встречу.

Об этом сообщило МИД в пятницу, 13 ноября, передает "Европейская правда".

В ходе встречи министры скоординировали позиции относительно усилий по достижению мира и безопасности в регионе, а также по совместному продвижению на пути к вступлению в Европейский Союз.

Кроме того, Сибига проинформировал молдавского коллегу об актуальном состоянии дипломатических усилий.

Напомним, во вторник, 10 ноября, на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения Венгрия снова отказалась утвердить результаты скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, что позволило бы продвинуться к открытию этих кластеров.

В то же время, как пояснил 4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, Венгрия пока не выдвигает новых требований в отношении прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.

Между тем в Еврокомиссии заявляют, что Молдова может догнать Черногорию, которая в этом году завершает переговоры о вступлении в ЕС, уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.