ЕС готов к переговорам с РФ, показания против Мадяра, арест особняка Жеваго: новости дня

Європа визначилася з командою, яка братиме участь в переговорах з Росією, а також ухвалила декларацію про принципи безпеки на континенті.

За словами Зеленського, у США досі не пояснили причини обмеження роботи Starshield для ЗСУ.

Все важливе і цікаве за п’ятницю, 13 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Проблеми зі Starlink

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю повідомив, що українські військові продовжують фіксувати обмеження швидкості у роботі з системою Starshield, а Київ досі не отримав від США пояснень цієї ситуації.

105 членів двопартійної групи підтримки України в Палаті представників США вимагають від адміністрації Дональда Трампа та компанії SpaceX відновити Україні повний доступ до системи Starshield на тлі повідомлень про нові обмеження.

Щодо допомоги Україні додамо, що Німеччина виділяє 200 млн євро на зимову допомогу Україні, а нідерландський аеропорт передав Україні пасажирські автобуси.

ЄС готовий до переговорів з РФ

Ввечері стало відомо, що лідери Європейського Союзу погодили формат представництва Європи на майбутніх переговорах щодо завершення війни в Україні.

"Сьогодні лідери домовилися, що нашою європейською командою для переговорів щодо миру в Україні є інституції Європейського Союзу та (країни) Е5 (Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія та Польща. – Ред.)", – оголосив президент Євроради Антоніу Кошта.

Він пояснив, що інші сторони у переговорах також діють командами.

"Якщо подивитися на спеціальних посланців президента Трампа, то їх не один, а двоє. Якщо подивитися на українську делегацію, то, гадаю, там три або чотири особи. Це нормально", – заявив глава Євроради.

Він додав, що команда представляє не лише Європейський Союз, а й "коаліцію охочих", яка є дуже важливою у контексті забезпечення гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди.

За його словами, позиція ЄС є чіткою: безпека Європи починається з безпеки України, і ЄС вітає всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб привести Росію за стіл переговорів.

Декларація про безпеку в Європі

Спецпредставник американського президента та його зять Джаред Кушнер заявив, що будь-які домовленості щодо післявоєнної європейської архітектури безпеки враховуватимуть безпекові занепокоєння України.

40 країн Європи підписали в четвер декларацію про принципи безпеки на континенті.

У документі наголошують, що переговори з цього питання можуть розпочатися лише після завершення російсько-української війни.

Декларація містить положення про підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, а також наголошує на необхідності надійних і переконливих гарантій безпеки для Києва для запобігання повторної агресії.

Держави, які є членами НАТО, підтверджують, що НАТО є основою їхньої колективної безпеки, а Альянс залишається наріжним каменем їхньої колективної оборони.

Декларацію ухвалили на тлі переговорного процесу з Росією.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомило, що європейські лідери відкидають спроби РФ кардинально змінити систему безпеки на континенті.

"Немає потреби винаходити велосипед. У Європи була дієва європейська архітектура безпеки, доки її спочатку поступово не підірвали, а зрештою – не зруйнували внаслідок російського вторгнення в Україну", – заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта.

За інформацією Axios, російські переговірники в Абу-Дабі заявили, що Путін розпочав вторгнення в Україну тому, що тодішній президент США Джо Байден не відповів на його лист 2021 року, в якому викладено його занепокоєння щодо безпеки.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неможливим виконання вимоги Росії щодо виведення військ НАТО зі східного флангу Альянсу.

Мілітаризація Європи?

Дослідження аналітичного центру з питань безпеки GLOBSEC свідчить, що більшість європейців хотіли б, щоб в ЄС була власна армія.

За даними того ж дослідження, 63% чехів підтримують повернення обов’язкової військової служби, тоді як лише 24% вважають, що Чехія готова до серйозної кризи безпеки або війни.

Бундестаг схвалив реформу розвідки для боротьби зі шпигунством та диверсіями. До речі, німецька компанія, що постачає дрони Україні, зазнала кібератаки.

Естонія розробить систему відстеження повітряних загроз за прикладом України.

Крім того, Бундесвер відкрив онлайн-магазин з тематичним мерчем, щоб стати "ще більш помітними та доступними", а королева Нідерландів склала військову присягу та отримала звання підполковника.

Протидія російському впливу

Польща перемогла Росію у змаганні за посаду в наглядовому органі ООН.

Норвегія заборонить в’їзд російським та білоруським спортсменам.

Естонія також підтвердила, що не пустить спортсменів з РФ та Білорусі до себе на змагання.

Загрози з Ірану і Китаю

Глава МВС Бельгії вказав на ймовірну причетність Ірану до кібератак на холодильні камери.

Бессент: хакери атакували супермаркети у Франції за допомогою китайського ШІ.

Міністр фінансів США заявив, що не боїться погроз від Ірану.

Настрої в Європі: про комунізм і не лише

Опитування, яке провели агентства Ipsos та Focus, свідчить, що п'ята частина чехів була б рада поверненню комунізму, а словаків ще більше – 37%.

Опитування United Surveys від IBRiS для Wirtualna Polska показало, що найбільша права партія Польщі "Право і справедливість" Ярослава Качинського зазнала історичного падіння підтримки.

Про тектонічні зсуви на правому фланзі політики в Польщі на тлі політичної боротьби і те, які ці зміни можуть мати наслідки, читайте в статті директора з науково-дослідної роботи ГО "Міжнародний дипломатичний альянс" Тараса Мишляєва Друзі Кремля на порозі: як боротьба за владу в Польщі підриває єдність у протидії РФ.

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Арешт особняка Жеваго і свідчення проти Мадяра

Франція наклала арешт на особняк українського олігарха та екснардепа Костянтина Жеваго.

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