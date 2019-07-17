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Новым заместителем генсека НАТО станет экс-глава МИД Румынии

Среда, 17 июля 2019, 16:01

Заместителем генсека НАТО, который заменит на посту представительницу США Роуз Геттемюллер, станет Мирче Джоанэ из Румынии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Альянса в среду.

Роуз Гетемюллер занимала должность с октября 2016 года.

"Я рад объявить о назначении Мирче Джоанэ следующим заместителем генерального секретаря. Он твердый поборник трансатлантических связей и принесет многолетний опыт государственного деятеля и дипломата на эту должность. Он будет первым румыном, который будет занимать эту должность", - заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

 

Мирче Джоанэ является основателем и президентом Института Аспена в Румынии. Ранее он занимал пост главы сената Румынии, министра иностранных дел и посла Румынии в Соединенных Штатах.

Джоанэ начнет выполнять свои обязанности с середины октября 2019 года.

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