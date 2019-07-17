Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

ЄСПЛ перейшов до стадії ухвалення рішення у справі Седлецької

У Франції після фіналу Кубка африканських націй затримали 200 людей

Іран захопив британський танкер

Землетрус в Афінах: обвалені будинки, четверо постраждалих






Новим заступником генсека НАТО стане ексглава МЗС Румунії

Середа, 17 липня 2019, 16:01

Заступником генсека НАТО, який замінить на посту представницю Сполучених Штатів Роуз Геттемюллер, стане Мірче Джоане з Румунії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу в середу.

Роуз Гетемюллер обіймала посаду з жовтня 2016 року.

Читайте також
Заступник генсека НАТО: корупція для України – це свого роду гібридна загроза

"Я радий оголосити про призначення Мірчі Джоане наступним заступником генерального секретаря. Він твердий поборник трансатлантичних зв'язків і принесе багатолітній досвід державного діяча і дипломата на цю посаду. Він буде першим румуном, який обійматиме цю посаду", - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

 

Мірче Джоане є засновником і президентом Інституту Аспена в Румунії. Раніше він обіймав пост глави сенату Румунії, міністра закордонних справ і посла Румунії в Сполучених Штатах.

Джоане почне виконувати свої обов'язки з середини жовтня 2019 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua