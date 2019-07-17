Новим заступником генсека НАТО стане ексглава МЗС Румунії
Заступником генсека НАТО, який замінить на посту представницю Сполучених Штатів Роуз Геттемюллер, стане Мірче Джоане з Румунії.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу в середу.
Роуз Гетемюллер обіймала посаду з жовтня 2016 року.
"Я радий оголосити про призначення Мірчі Джоане наступним заступником генерального секретаря. Він твердий поборник трансатлантичних зв'язків і принесе багатолітній досвід державного діяча і дипломата на цю посаду. Він буде першим румуном, який обійматиме цю посаду", - заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.
Мірче Джоане є засновником і президентом Інституту Аспена в Румунії. Раніше він обіймав пост глави сенату Румунії, міністра закордонних справ і посла Румунії в Сполучених Штатах.
Джоане почне виконувати свої обов'язки з середини жовтня 2019 року.