Исландия откроет мемориал в честь первого ледника, уничтоженного глобальным потеплением

В Исландии планируют открыть мемориальную доску в честь бывшего ледника Окйекюдль, который первым потерял свой статус из-за глобального потепления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Бывший ледник Окйекюдль, который сто лет назад покрывал 15 квадратных километров горного склона на западе Исландии и имел толщину 50 метров, сократился до почти 1 квадратного километра льда глубиной менее 15 метров и потерял свой статус ледника.

Исследователи из Университета Райса в Хьюстоне, штат Техас, ведущий исландский автор Андри Снэр Магнасон и геолог Оддур Сигурдссон возглавят церемонию открытия на месте ледника в Боргарфйордюре 18 августа.

"В ближайшие 200 лет все наши ледники, как ожидается, повторят его судьбу", - говорится на табличке на исландском и английском языках. "Этот памятник – признание нашего осознания того, что происходит и что нужно сделать. Только вы знаете, удалось ли нам это", - говорится в послании будущим поколениям.