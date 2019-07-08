Встречу Гройсмана с Могерини отменили

Запланированную на понедельник встречу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с высокой представительницей ЕС Федерикой Могерини отменили.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в понедельник утром проинформировал Правительственный портал.

Читайте также В Киеве состоится саммит Украина-ЕС

В то же время в 12:45 запланирована встреча Гройсмана с президентом Евросовета Дональдом Туском.

ОБНОВЛЕНО: О причине отмены встречи премьера с Могерини, которая должна была состояться в день саммита Украина-ЕС, не сообщается. Источники "Европейской правды" отмечают, что Могерини физически находится в Киеве, однако была вынуждена отменить не только эту, но и несколько других встреч по личным причинам.

В то же время, участие Высокой представительницы ЕС в саммите по-прежнему есть в планах.

В частности, участникам встречи с представителями гражданского общества при участии Могерини, назначенной на утро понедельника, объяснили, что она заболела.

8 июля в Киеве состоится 21-й саммит Украина — Европейский Союз. Он станет первым саммитом в Киеве, в котором согласилась принять участие Могерини.

В 16.15 по итогам саммита запланирована встреча Зеленского, Туска и Юнкера с представителями СМИ. По итогам саммита Украина-ЕС будет подписано 5 двусторонних документов, включая соглашение о помощи Приазовью.