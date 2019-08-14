Хакеры атаковали европейских экспертов по российским вопросам

Команда расследователей Bellingcat заявляет, что тридцать европейских специалистов по российским вопросам в конце июля стали жертвами фишинг-атаки, целью которой было похищение конфиденциальных данных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.

Целями атаки стали два аналитика Bellingcat, журналисты-расследователи BBC, трое репортеров The Guardian и трое репортеров различных российских расследовательских СМИ.

По словам журналиста The Guardian Люка Хардинга, "все улики указывают" на российское ГРУ. ProtonMail, сервис зашифрованной электронной почты, подтвердил факт атаки.

Хакеры атаковали не только специалистов по внешней политике Кремля и российским тайным операциям за рубежом, а также аналитические центры, касающиеся российских вопросов: чешский аналитический центр Evropské hodnoty ("Европейские ценности") и организацию Free Russia Foundation.

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Чехов среди жертв нападения больше всего - восемь. "Это, пожалуй, наиболее представленная ​​страна. Это журналисты, люди из неприбыльных организаций и исследователи", - подтвердил аналитик Bellingcat Мориц Ракушицкий.

Группа Bellingcat проанализировала исходный код и обнаружила, что нападение было, вероятно, совершено государством, а не лицом или группой хакеров.

Анализ показал, что операция планировалась заранее, более чем за год.

По данным СМИ, за нападением на МИД Чехии в июне 2019 года также стоит ГРУ и их хакерская группа APT28 / Sofacy (Fancy Bear).