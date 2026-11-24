Поки глава Пентагону зволікає з постачанням Україні вже виділених ракет Patriot, Київ досяг нових домовленостей щодо ППО з Німеччиною та Норвегією.

Прем'єр Польщі, яка стала все більше відчувати наслідки війни, закликав Чехію, Словаччину і Угорщину долучитися до спільних європейських зусиль на підтримку України.

У ніч на 24 листопада в Польщу вторгнувся російський реактивний дрон. А на порушення повітряного простору російськими ракетами, що сталося минулого тижня, відповіли "дуже різкою нотою".

Все важливе і цікаве за вівторок, 24 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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США блокують 60 ракет Patriot

Глава Пентагону Піт Гегсет, за даними видання Financial Times, зволікає з постачанням Україні вже виділених 60 ракет Patriot.

Як зазначає газета, серед цих ракет – американські ракети PAC-3 та PAC-2, частина яких зберігається в європейських арсеналах і фінансується західними союзниками Києва.

Оскільки ракети є американськими, Вашингтон повинен схвалити їхній експорт та реекспорт, у тому числі з європейських запасів.

Тим часом Україна домоглася певних домовленостей щодо протиповітряної оборони з Німеччиною та Норвегією.

Домовленості з Німеччиною

Міністри оборони України Євгеній Хмара та Німеччини Борис Пісторіус під час зустрічі в Берліні в понеділок, 23 листопада, досягли попередніх домовленостей щодо отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів.

Окремо вони поспілкувалися також щодо співпраці між оборонними комплексами країн, закупівлі дронів для України на 2027 рік та масштабування рішень, перевірених на полі бою.

Також міністри обговорили обмін досвідом. У Міноборони зазначили, що Україна розробляє програми, які дозволять передавати партнерам реальний досвід сучасної війни та перевірені в бойових умовах технологічні рішення.

Євгеній Хмара та Пісторіус підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері розвитку, впровадження та застосування бойової цифрової екосистеми DELTA.

Як зазначається, Німеччина стане першою країною, якій Україна надасть доступ до DELTA.

Наступним кроком стане підписання окремої угоди, яка визначить практичні, технічні та правові умови співпраці.

Використання системи німецькою стороною не передбачатиме передачі бойових чи інших оперативних даних Сил оборони України або доступу до них.

Результати річного дослідження The Berlin Pulse від Körber Foundation свідчать, що 53% респондентів підтримують припинення поставок зброї Україні, а 82% німців розглядають Росію як загрозу.

Переговори у Норвегії

Після зустрічей у Берліні міністр оборони України прибув із візитом до Норвегії.

Євгеній Хмара провів в Осло зустріч з міністром оборони Норвегії Туре О. Сандвіком, за підсумками якої оголосив про домовленості щодо посилення української протиповітряної оборони.

"Розглянули варіанти постачання Україні засобів для захисту неба, зокрема ракет-перехоплювачів для систем ППО. Маємо вагомі та важливі для України домовленості", – сказав Хмара.

Окремо міністри обговорили проєкт з інтеграції ракет різних типів у системи NASAMS, які має Україна.

Стало відомо, що українська та норвезька оборонні промисловості розробили новий тип систем протиповітряної оборони – DESNA, який вже допомагає захищати Україну від дронів.

Система складається з ракет ППО українського виробництва та пускових установок, які підключаються до систем управління вогнем від компанії Kongsberg, наданих Норвегією.

"Ракети, що використовуються в системі DESNA, дешевші за традиційні ракети та допомагають протистояти російським атакам. Це результат плідної співпраці між норвезькою та українською оборонною промисловістю, яка допомагає рятувати життя українців", – зазначив норвезький міністр.

Також йшлося про шляхи постачання додаткових бойових літаків та боєприпасів до них.

Крім того, Хмара окреслив основні напрями розвитку співпраці між Україною та Норвегією. Серед них – обмін бойовим досвідом та розвиток спільних підприємств, де країни вже мають практичні напрацювання.

Норвегія слідом за Німеччиною тестуватиме українську систему DELTA.

Угода про співпрацю дає Норвегії можливість протестувати платформу DELTA, але не передбачає обміну оперативними даними між країнами.

Спротив ударам по танкерах РФ

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік заявив, що веде діалог з українською стороною щодо стабільності у регіоні на тлі атак України на російські судна в Балтійському морі.

"Усі атаки негайно припинилися б, якби Росія зупинила цю війну. Однак, з огляду на це, ми зосереджуємося на тому, що Україна повинна діяти в рамках норм міжнародного права. Тому ми обговорюємо це з ними", – заявив Сандвік на пресконференції.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що в його країні не дозволять нікому, зокрема й Україні, використовувати свій повітряний простір, море чи землю для атак, а Києву нададуть сигнал про ризик забруднення навколишнього середовища, що загрожує Балтійському морю, якщо Україна атакуватиме нафтові танкери в регіоні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні у розмові з українським візаві Андрієм Сибігою висловив йому занепокоєння через атаку України на лівійський порт Бенгазі, де перебували російські кораблі.

Вторгнення дрона РФ в Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав своїх колег із країн "Вишеградської четвірки", куди входять також Чехія, Словаччина і Угорщина, долучитися до спільних європейських зусиль на підтримку України.

"Я закликаю вас долучитися до спільної європейської ініціативи, яка є знаком солідарності не лише з Україною, а й з Польщею та всією Європою", – сказав він під час зустрічі в Братиславі в понеділок ввечері.

Тим часом ввечері 23 листопада дрон залетів до Польщі під час атаки РФ на Україну.

Польська радіостанція RMF24 дізналася, що вторгнення російського реактивного безпілотника відбулося в понеділок незадовго до півночі.

За даними радіостанції, дрон з реактивним двигуном пролетів 20 км углиб Польщі та перебував у повітряному просторі країни протягом дев’яти хвилин.

У Міноборони Польщі стверджують, що Росія не випадково спрямувала дрон через український кордон.

Польща вручила послу РФ "дуже різку ноту" через інцидент з ракетами Х-101.

Щодо підтримки України

Лідери ЄС 26-27 листопада обговорять фінансування України на 2027 рік і надалі.

Міністр оборони Британії Вес Стрітінг відвідав Харків та оголосив нову допомогу.

Швеція оголосила про новий пакет підтримки України перед зимою.

Загрози для Європи

Британський підрозділ MI5 попередив про загрозу російських атак на британські компанії, які допомагають Україні.

Видання The Sun повідомило, що російський військовий корабель підозрюють у заглушенні сигналів GPS 140 літаків, зокрема рейсів British Airways, Ryanair та EasyJet.

Джерело атаки було локалізовано приблизно за 190 миль від британського узбережжя, де якраз і рухався Північним морем російський військовий корабель.

Фінська поліція розслідує можливе шпигунство на заводі з виробництва боєприпасів.

В Естонії заявили, що наступним можуть закрити залізничний переїзд на кордоні з Росією.

Видання Politico пише, що адміністрація президента США Дональд Трампа готується підвищити тарифи для ЄС та інших 15 партнерів.

Мадяр в Україні

Сьогодні вдень прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що прибув на Закарпаття.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником угорського уряду в Ужгороді. Вони вшанували там пам’ять загиблих військових.

Мадяр відзначив прогрес у домовленостях з Україною щодо прав угорської меншини, а також оголосив про допомогу Закарпаттю.

Зеленський заявив про позитивні результати зустрічі з прем’єром Угорщини.

"Візит, який обовʼязково дасть позитивні результати. Вже є домовленості в політиці, енергетиці, інфраструктурі. Дякую!", – написав Зеленський на своєму акаунті в Х.

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