Россия обвинила Туска в русофобии из-за заявления о распаде СССР

Российский МИД обвинил президента Европейского совета Дональда в "русофобии" после его заявлении в Грузии, что распад Советского Союза было благословением для Центральной и Восточной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД РФ.

В министерстве заявили, что Туск попытался в искаженном виде представить смысл высказывания Владимира Путина о том, что распад Советского Союза был крупнейшей геополитической катастрофой XX века.

"Распад СССР привел к многочисленным человеческим трагедиям, когда десятки миллионов наших сограждан и соотечественников в одночасье оказались за границей, семьи и народы оказались разделенными. Это, в частности, относится к русскоязычным жителям Прибалтики", - говорится в заявлении.

В российском МИДе также заявили, что в этих странах, с 2004 года являющихся членами ЕС, "продолжается нарушение их прав и грубейшая дискриминация по национальному признаку".

"Господина Туска, судя по всему, это не слишком беспокоит. Ему надо было бы заняться именно этими заявлениями, а не очередным приступом русофобии", - заявили в МИДе.