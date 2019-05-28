В Италии мэром города впервые избран трансгендер

Мэром небольшого города Тромелло в северноитальянской области Ломбардия выбрали трансгендера Джанмарко Негри.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

40-летний адвокат Джанмарко Негри стал первым трансгендером, избранным мэром Италии. Еще пять лет назад он был женщиной по имени Мария.

Во время предвыборной кампании Негри, который ранее стал популярным благодаря своей активной деятельности в защиту прав сексуальных меньшинств, объяснил землякам, что всегда чувствовал себя мужчиной и четыре года назад принял решение провести несколько хирургических операций, чтобы изменить пол.

Жители городка Тромелло, которое насчитывает менее 4 тысяч человек, поддержали его на выборах он получил более 37,5% голосов.

Всего на выборах в Тромелло баллотировались четыре кандидата, в том числе и заместитель мэра.