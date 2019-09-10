В Польше оценили, как снизится поставки газа по "Северному потоку"

После приговора суда ЕС, который отменил решение Еврокомиссии о допуске "Газпрома" к газопроводу OPAL, объемы транспортировки газа по "Северному потоку" должны уменьшиться на 12 млрд 400 млн кубометров голубого топлива в год.

Об этом заявил президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По его словам, решение по делу газопровода OPAL должно быть немедленно исполнено: "Для недискриминационной политики продаж и транспортировки газа в ЕС этот результат будет только положительным. У меня складывается впечатление, что энергетическая солидарность впервые получила материальное значение, и это не просто пустые слова".

Суд Европейского Союза во вторник отменил решение ЕС, которое позволяет российскому "Газпрому" поставлять больше газа по газопроводу OPAL, который связывает его газопровод Nord Stream с Германией.

Речь идет о решении Еврокомиссии от 28 октября 2016 года, которое позволяло более широкое использование газопровода OPAL. До того россияне использовали половину мощностей.

Польша заявила, что решение ЕК приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками сбоев или прекращения поставок газа". В результате польское правительство обжаловало это решение в Суде ЕС.

В декабре 2018 года Варшава аргументировала, что решение ЕК является неблагоприятным для энергетической безопасности Польши.

"Суд установил недействительность решения Комиссии об утверждении изменения системы установления исключений по использованию газопровода OPAL", - говорится в постановлении суда ЕС.

Теоретически ЕК может подать апелляцию на решение суда, но она должна быть ограничена только юридическими вопросами.