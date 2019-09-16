Джонсон заявил Юнкеру, что не будет просить ЕС отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру, что не намерен просить об отсрочке Brexit на саммите лидеров ЕС 17-18 октября.

Об этом после встречи заявил представитель британского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Премьер-министр также повторил, что не будет просить о продлении и 31 октября выведет Великобританию из ЕС. Лидеры согласились с тем, что дискуссии необходимо активизировать и встречи будут проводиться на ежедневной основе", - сказал спикер.

В заявлении также отмечается, что Джонсон все еще надеется договориться об устранении проблемы по ирландского границы в соглашении с ЕС, по которому документ не был поддержан в парламенте Великобритании.

"Было решено, что переговоры также должны вестись на политическом уровне между Мишелем Барнье и министром по вопросам Brexit, а также пройдут переговоры между президентом Юнкером и премьер-министром", - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии после встречи заявили, что от Британии не поступили необходимые предложения по Brexit.

Как известно, в Британии вступил в силу принятый парламентом закон, по которому правительство обязано попросить Евросоюз о новой отсрочке Brexit, если до 19 октября Лондон и Брюссель не договорятся о новом соглашении о выходе.

Британские СМИ сообщили, что Джонсон намерен проигнорировать новый закон и готов бороться за это в британских судах.